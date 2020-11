Parma, 5 milioni dal Comune per la pandemia

Si tratta di risorse destinate al mondo del commercio, del turismo, della cultura e dello sport, che risentono maggiormente delle misure adottate per far fronte alla pandemia.

Potranno beneficiare del rimborso del 40% della tassa sui rifiuti le categorie che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha incluso nella tabella 1a e 1b e nella tabella 2, per quanto riguarda il commercio, abbigliamento, pubblici esercizi, ristoranti e bar; per quanto riguarda la cultura: biblioteche, musei, cinema e associazioni; per lo sport: impianti sportivi e palestre commerciali; per il turismo: agenzie di viaggio, alberghi, che verranno integrati anche dagli agriturismi.

Il Comune ha programmato un bando da 200 mila euro di fondi per la promozione del centro storico e del piccolo commercio che prevede contributi per iniziative a valenza pluriennale che diano impulso alle attività del centro storico e del commercio di vicinato della città, in modo che si rafforzino e si sviluppino, individuando modalità di gestione innovative, animando e rendendo maggiormente attrattivi gli spazi cittadini. Sempre nell’ambito del commercio, sono previsti contributi di sostegno (agevolazioni al credito) per 50 mila euro alle Cooperative di Garanzia, contribuendo all’abbattimento dei tassi di interesse per finanziamenti a piccole imprese. Per le luminarie natalizie previsti 150 mila euro, avviati in questi giorni i lavori per l’installazione in città ed in altre aree del Comune, un’iniziativa di vicinanza e solidarietà al mondo del commercio.

Gli interventi messi in atto sono la risultante di un lavoro di squadra che ha coinvolto l’intera Giunta Comunale, un impegno corale per fornire risposte concrete alle esigenze del territorio. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Federico Pizzarotti; dal Vicesindaco con delega allo Sport, M. Bosi; dall’Ass. al Bilancio, M. Ferretti; dall’Ass. alla Cultura, M. Guerra e dall’Ass. al Commercio e Turismo, Cristiano Casa.

Il Sindaco F.Pizzarotti, ha sottolineato: “Avevamo promesso un pacchetto anti-crisi in favore delle categorie più colpite dal dramma della pandemia, che ha costretto diverse attività e saracinesche ad abbassarsi. I 5 milioni di aiuti e il 40% del rimborso Tari sono la risposta che il Comune mette in campo per sostenere queste categorie, saremo sempre dalla parte di chi la mattina alza la saracinesca, nonostante i molti sacrifici e le difficoltà”.

Il Vicesindaco, M. Bosi, con delega allo Sport ha fatto presente: “Un milione per lo sport è un impegno importante, le associazioni sportive sono fondamentali nel nostro tessuto sociale, per questo abbiamo scelto di sostenerle in modo da garantire la loro sopravvivenza e ripartire non appena ci saranno le condizioni. Andremo a sostenere soprattutto lo sport giovanile che ha più bisogno di essere sostenuto”.

Fonte: Comune di Parma