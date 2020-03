Partecipate Pa: Corte dei Conti e Dipartimento del Tesoro avviano la revisione periodica e il censimento annuale

La Corte dei conti informa che il Dipartimento del Tesoro ha aperto l’applicativo Partecipazioni del Portale https://portaletesoro.mef.gov.it per l’annuale comunicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”) e le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (come previsto dall’art. 17 del D.L. n. 90/2014).

L’acquisizione dei dati si concluderà il 15 maggio 2020.

Sul portale sono presenti il manuale operativo e le istruzioni per la compilazione elaborate dal MEF – Dipartimento del Tesoro, d’intesa con la Corte dei conti.

La Corte dei conti precisa che resta fermo l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2018, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità sotto descritte.

Le Amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;

le Amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (Camere di commercio, Università, Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi, ecc.) devono trasmettere attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;

i provvedimenti di competenza della Sezione controllo Enti (organismi assoggettati al controllo di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259) devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo sezione.controllo.enti@corteconticert.it. Quelli, invece, di competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo (Amministrazioni dello Stato ed enti nazionali) devono essere inviati attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it