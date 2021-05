Partita la Settimana dell’Amministrazione Aperta

Il Dipartimento per la trasformazione digitale partecipa alla quinta edizione della Settimana dell’Amministrazione Aperta 2021 con iniziative dedicate allo sviluppo di processi e servizi, il miglioramento delle competenze digitali e la promozione dell’identità digitale.

L’iniziativa, che si svolge dal 17 al 21 maggio 2021 in tutta Italia, è coordinata dal Dipartimento per la funzione pubblica all’interno della manifestazione internazionale dell’Open Government Week, nell’ambito dell’Open Government Partnership (OGP), per promuovere la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione, dell’accountability e dell’innovazione, sia nelle amministrazioni che nella società civile.

