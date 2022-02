Partito il programma di formazione digitale per i dipendenti pubblici

Nell’ambito del Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano, “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, lanciato dal ministro Renato Brunetta il 10 gennaio 2022, ha preso avvio il 1° febbraio il programma di assessment e formazione digitale rivolto ai dipendenti della Pa.

Le amministrazioni diventano parte attiva del programma, informando dell’adesione i propri dipendenti e promuovendo gli interventi formativi a partire da una riflessione sistematica sulle priorità strategiche e sugli effettivi fabbisogni di competenze.

modulo online, nel quale devono indicare un proprio referente, individuare i dipendenti da formare e avanzare una proposta sui tempi di partecipazione del proprio personale. Fino al 15 febbraio 2022, le amministrazioni interessate possono aderire al programma attraverso la compilazione del, nel quale devono indicare un proprio referente, individuare i dipendenti da formare e avanzare una proposta sui tempi di partecipazione del proprio personale.

Il Dipartimento della funzione pubblica, una volta raccolte le manifestazioni di interesse delle amministrazioni, definirà il calendario delle attività, che sarà comunicato a ciascuna di esse.

Soltanto nella fase di avvio del programma, l’adesione è possibile fino al 15 febbraio 2022, in modo da consentire al Dipartimento della funzione pubblica il corretto dimensionamento dei servizi da erogare; a regime, sarà in ogni caso possibile, per le amministrazioni, accedere al programma in qualsiasi momento.

Chi partecipa” del sito competenze digitali per la PA. L’elenco verrà costantemente aggiornato con le amministrazioni che aderiscono al programma. L’elenco delle amministrazioni che hanno già partecipato alla fase pilota del programma di formazione sulle competenze digitali è consultabile alla sezione “” del sito competenze digitali per la PA. L’elenco verrà costantemente aggiornato con le amministrazioni che aderiscono al programma.

La partecipazione all’iniziativa non ha costi, né per le amministrazioni, né per i singoli dipendenti. Per le persone, il programma rappresenta una occasione di investimento sul proprio percorso professionale; per le amministrazioni, una grande opportunità di crescita per il loro sistema di competenze organizzative, finalizzata a fornire una risposta sempre più efficace e di qualità ai bisogni dei cittadini.