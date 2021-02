Passaporto online, l’appuntamento con la CIE

Richiedere il passaporto online e prenotare un appuntamento per presentare la domanda, eliminando così lunghe attese negli uffici di polizia, ora è più facile. Al Servizio pubblico di Agenda Online è adesso possibile, infatti, accedere anche con la Carta di Identità Elettronica (CIE), come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale in materia d’identificazione degli utenti di servizi online pubblici. Un altro dei servizi utili per la digitalizzazione della P.A. e che va nell’ottica di rendere sempre più semplici e diretti per i cittadini i rapporti con gli uffici pubblici.

Fonte: Ministero dell’interno