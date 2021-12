Patente di guida: debutta il nuovo esame di teoria

Da oggi, 20 dicembre 2021, cambia la modalità di svolgimento della prova teorica per la patente di guida. Con il nuovo esame si passa da 40 a 30 domande da svolgere in un tempo massimo di 20 minuti (adesso sono 30 minuti) e sono contemplati fino a tre errori (attualmente sono 4). Per il numero di errori consentiti al fine di superare l’esame si mantiene sempre il rapporto del 10% rispetto ai quiz. Lo scorso anno 424.752 cittadini hanno superato l’esame di guida e ottenuto la patente B, pari all’87,8% di tutte le persone che hanno sostenuto i quiz. Secondo una analisi di AutoScout24 ed Egaf edizioni condotta su un campione di quasi 3.100 persone che hanno ottenuto la patente B da oltre 5 anni, il dato degli idonei all’esame di teoria si ferma al 70,2% (il 29,8% non lo è).

Tra le regioni, la percentuale più alta di bocciati alla teoria si registra nel Lazio (36,3%), Liguria (31,1%) e Campania (31%), mentre il dato migliora leggermente in Emilia Romagna (27%) e Veneto (27,6%). Considerando 20 quiz tra quelli previsti, in rapporto a un massimo di due errori per superare il test (10% rispetto ai quiz), il risultato tra coloro che hanno preso la patente da più di 5 anni è questo: pur non trattandosi di una bocciatura completa, dato che gli utenti a livello nazionale hanno risposto in media correttamente a 16,4 domande su 20, solo meno del 10% supererebbe l’esame a pieno titolo. I valori salgono al 15,2% per i cittadini piemontesi e 13,3% dei pugliesi per toccare i minimi tra gli abruzzesi (6,1%) e i friulani (6,7%). Tra gli errori più comuni si segnalano i quiz su segnaletiche, incroci e limiti di velocità.