Patto “Milano per la scuola”: più attenzione alla sicurezza nella didattica

A Milano con l’apertura del nuovo anno scolastico il 13 settembre tornerà in vigore il Patto “Milano per la scuola”, promosso dal prefetto Renato Saccone e dal sindaco Giuseppe Sala e condiviso da sindacati, associazioni di categoria e ordini professionali. Il documento, utilizzato a gennaio 2021 e poi a maggio per il rientro in classe dopo il lockdown, individua un insieme di misure coordinate per la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche e formative e, per il contenimento nelle ore di circolazione degli studenti, dei flussi di utenti sui mezzi del trasporto pubblico locale, mediante una diversa organizzazione delle attività produttive e commerciali, degli uffici pubblici e, in generale, dei tempi e degli orari della città di Milano. Si eviterà così di saturare il trasporto pubblico la cui capienza attualmente è fissata all’80% nell’orario di punta del mattino quando gli studenti entrano in classe.