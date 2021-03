PENSA 2040: Sindaci collegati on-line da tutta Italia per combattere le mafie

Cultura e cittadinanza attiva come strumento chiave di lotta alla criminalità organizzata. Sarà questo il tema del primo incontro del percorso “Pensa 2040” che si svolgerà oggi a Firenze, trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 10 su Corriere.it e sui canali dei partner promotori dell’iniziativa.

All’iniziativa, promossa da Avviso Pubblico, Crisi Come Opportunità, Biennale Democrazia, Fondazione Giancarlo Siani Onlus e Italia che Cambia, in collaborazione con il Comune di Firenze, il patrocinio di Anci e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, partecipano tra gli altri il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, oltre a numerosi sindaci e assessori alla Cultura e all’Istruzione collegati online dalle città di tutta Italia, destinatari principali di questa prima giornata.

“Per poter definitivamente sconfiggere le mafie la cultura è lo strumento più efficace. L’istruzione, la scuola, le università, le associazioni, la società civile tutta costituiscono la piattaforma granitica su cui deve essere realizzato un mondo rispettoso dei diritti e della dignità umana e sociale, privo di disuguaglianze” Queste le parole di Cafiero de Raho in vista dell’evento che viene trasmesso dal Teatro della Pergola di Firenze. Questo è il senso di Pensa 2040: analizzare il tema della prevenzione e del contrasto alle mafie con la consapevolezza che la lotta alla criminalità organizzata richiede un’opera di prevenzione culturale costante da parte delle comunità territoriali. Nel pomeriggio verranno presentate buone pratiche selezionate grazie ad un bando nazionale messe in atto da alcune associazioni antimafia e da diversi Comuni che utilizzano la cultura per promuovere e diffondere la legalità e l’impegno civile. Sarà un percorso partecipato di conoscenza e confronto, tra associazioni antimafia, culturali e amministratori locali per individuare gli strumenti necessari a contrastare questi fenomeni. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Città di Firenze e sostenuta da Intesa Sanpaolo, rappresenta soltanto l’inizio di un percorso che avrà una tappa nazionale successiva, a Torino, ad ottobre, in occasione della settima edizione di “Biennale Democrazia”.

“L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha purtroppo avuto tra le conseguenze anche quella di farci abbassare la guardia verso altri mali assai radicati nel nostro Paese come per esempio la lotta alla criminalità organizzata – ha sottolineato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ospiterà questa prima giornata -. L’iniziativa che ospiteremo a Palazzo Vecchio vuole, dunque, essere un faro su temi al momento non prioritari nell’agenda politica ma che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Solo con un amplissimo raggio di azione che cominci dalla scuola e prosegua nella formazione potremo ottenere risultati tangibili e contribuire ad eradicare questo virus non meno pericoloso e letale del Covid”. “Intesa Sanpaolo ha deciso di sostenere questo progetto perché la nostra è una banca del Paese, a servizio del Paese che guarda con favore agli enti no-profit coinvolti da questa iniziativa che rispecchia in pieno i nostri valori – il commento di Jacques Moscianese, executive director institutional affairs dell’istituto -. Intesa Sanpaolo è, infatti, una delle prime impact bank al mondo grazie alla sua Direzione Impact, nata dall’esperienza di Banca Prossima, che rappresenta oggi il nostro sguardo all’economia sociale: Fondazioni, Cooperative sociali, Associazioni, Opere sociali delle Chiese. Ma anche la cultura deve essere una chiave della lotta alla criminalità organizzata. E anche in questo, Intesa Sanpaolo cerca di fare la propria parte, grazie al suo Progetto Cultura, un piano triennale con cui la Banca esprime il proprio impegno per la promozione dell’arte e della cultura nel Paese e all’Officina delle idee, un’iniziativa che offre possibilità formative ai giovani, facilitando l’identificazione di opportunità professionali per favorire progetti che puntano alla conservazione e alla valorizzazione delle collezioni del Gruppo e del patrimonio storico-artistico nazionale”. Supporta l’evento, in qualità di media partner di Crisi Come Opportunità per il 2021, anche Urban Vision, azienda leader in Europa nei restauri sponsorizzati e nei progetti di comunicazione integrata, che promuoverà l’evento attraverso i propri maxi schermi a Roma e a Milano. L’evento sarà trasmesso in diretta da Corriere.it e dalla pagina web di Crisi Come Opportunità e nelle pagine facebook di Avviso Pubblico – Biennale Democrazia – Crisi Come Opportunità – Fondazione Giancarlo Siani – Italia Che Cambia.