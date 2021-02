Pesaro, Buon (NON) compleanno Rossini

Anche per il 2021 è stato riproposto l’appuntamento istituzionale del febbraio cittadino: la Settimana Rossiniana in occasione del Non Compleanno del genio di Pesaro. Dal 21 al 28 febbraio, una serie di proposte fra concerti, presentazioni editoriali, conversazioni, attività ai musei e altro per andare alla scoperta di vita e opere del compositore.

‘Buon (non) Compleanno Rossini!’ è un’iniziativa promossa da: Comune di Pesaro, Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, AMAT, Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”, Filarmonica Gioachino Rossini, Fondazione Rossini, Orchestra Sinfonica G. Rossini, Rossini Opera Festival, Sistema Museo. Tutti i concerti e gli spettacoli sono gratuiti e visibili in streaming sulla pagina FB Pesaro Cultura (oltre ai canali indicati nel programma) e su Rossini TV, canale 633 del digitale terrestre.

Fonte: comune di Pesaro