Pesaro è la città della Bicipolitana

La Bicipolitana, di fatto, è una metropolitana di superficie, dove le rotaie sono i percorsi ciclabili e le carrozze le biciclette, lo schema è quello delle metropolitane di tutto il mondo. Vi sono delle linee gialla, rossa, verde, arancione che collegano diverse zone della città, permettendo uno spostamento rapido, con zero spesa, zero inquinamento e zero stress.

Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, in una recente intervista ha spiegato il progetto divenuto realtà: “Il fine è di creare una città che promuova spostamenti sostenibili in sicurezza dove tutte le modalità di movimento abbiano pari dignità. Non si tratta solo di creare piste ciclabili, ma di pensare anche a piani urbanistici e viabilistici integrati”.

È stato realizzato in relazione a studi precedentemente fatti su zone 30 (aree della rete stradale urbana in cui la velocità massima consentita è di 30 Km/h) e attraverso l’interazione con i quartieri in modo da valutare le priorità.

“La rinascita dell’Italia passa anche per lo sviluppo sostenibile, ha sottolineato il Sindaco Matteo Ricci, e mai come ora abbiamo bisogno di ripensare alla mobilità delle nostre città e al modo di viverla. Con l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 le persone sono in cerca di spazi, questo impone una mobilità sostenibile maggiore e più verde dentro le città. La bicicletta può essere il mezzo più comodo, meno costoso e più sicuro: dobbiamo continuare a investire sulle ciclabili, fondamentale che una parte del Recovery Plan vada per la trasformazione sostenibile delle città e della mobilità alternativa”.

Il progetto della “Bicipolitana” coinvolge i cittadini di tutte le età: bambini, lavoratori, anziani. Dopo anni di investimenti oggi Pesaro è una delle città più ciclabili d’Italia, riconoscimento confermato anche dalla vittoria del “Giretto d’Italia 2020”, il campionato nazionale della ciclabilità urbana organizzata da Legambiente Onlus.

“Un risultato che ci rende molto orgogliosi e che ci sprona a fare sempre meglio”, ha concluso Ricci. Tra le varie iniziative per incentivare l’uso della bicicletta c’è anche la App Go! Pesaro Fano, una raccolta di chilometri per premiare coloro che usano di più la bicicletta per andare al lavoro.