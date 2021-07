Piani triennali di Prevenzione della Corruzione Disponibili i moduli online semplificati

È disponibile online sul sito Anac la piattaforma di acquisizione dei dati per i Piani triennali di Prevenzione della Corruzione 2021-23. I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono accedere al link Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per inserire tutti i dati.

L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità. Per questo non è richiesto il caricamento sulla piattaforma PTPCT, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.

Rimane in vigore l’obbligo di pubblicazione dei Piani sul proprio sito istituzionale.