Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza: il 3 febbraio gli orientamenti

“Sull’onda della semplificazione e della trasparenza – Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022”: è questo è il tema del webinar promosso da Anac per il 3 febbraio 2022, dalle 10.30 alle 13. L’incontro servirà a presentare il documento finalizzato a dare a tutte le amministrazioni e agli enti chiamati alla approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche quale sezione del Piao, alcuni criteri di orientamento per una corretta nomina del Responsabile Rpct e per la pianificazione da approvarsi entro il 30 aprile 2022. Dopo la decisione della proroga, ovviamente anche le sanzioni Anac per gli inadempienti sono rinviate a dopo il 30 aprile 2022.