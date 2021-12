​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con riferimento al monitoraggio dei flussi finanziari connessi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, pubblica uno schema riepilogativo dello stato di avanzamento delle attività in attuazione degli interventi programmati a valere sulle risorse destinate alle Regioni, 464 milioni di euro a decorrere dal 2021, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.

Il Monitoraggio viene aggiornato su base trimestrale.

Consulta la tabella.