Piano Triennale Agid: nuovo ciclo di webinar

Venerdì 28 gennaio si terrà il primo dei tre webinar organizzati da AgID e Formez PA nell’ambito del progetto “Informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login – la casa del cittadino”. Durante gli incontri formativi verrà offerta una panoramica sulle attività legate al Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023, con un focus anche sul Report di Spesa ICT. La presentazione degli approfondimenti tecnici consentirà di fornire elementi importanti per la definizione degli interventi sul piano strategico ed operativo per la trasformazione digitale, sia ai Responsabili per la Transizione Digitale che a tutti coloro che lavorano quotidianamente nelle amministrazioni.

I webinar in programma costituiscono un importante momento di condivisione con i partecipanti per offrire spunti di riflessione utili per migliorare la crescita digitale del Paese e rendere maggiormente efficiente la macchina amministrativa. Di seguito il calendario degli incontri, che si terranno dalle ore 10.00 alle 11.30:

– venerdì 28 gennaio 2022: Il Piano Triennale per l’Informatica 2021-2023 – Novità, caratteristiche e prospettive

– venerdì 4 febbraio 2022: Il Format del Piano Triennale – Risultati della sperimentazione e linee guida per l’utilizzo

– venerdì 11 febbraio 2022: La spesa ICT della PA: la rilevazione condotta nel 2021 – Analisi e trend evolutivi.

Fonte: Agid