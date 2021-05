Piano Triennale ICT: online il sito di monitoraggio

Elemento innovativo del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 (PT) è stata l’introduzione di un sistema di monitoraggio dei singoli obiettivi con l’individuazione di risultati attesi e target periodici da raggiungere e con un percorso di monitoraggio che coinvolge tutti gli attori del processo di trasformazione digitale della PA, attuatori delle linee d’azione previste.

Il monitoraggio del Piano Triennale – i cui risultati sono disponibili sul sito dedicato – si compone delle seguenti attività:

1. misurazione dei risultati da conseguire complessivamente a livello di sistema PA per la realizzazione degli obiettivi fissati;

2. verifica dell’attuazione delle linee d’azione da parte delle diverse amministrazioni;

3. prosecuzione dell’analisi della spesa e degli investimenti pubblici in ICT di PA centrali e locali.

Si è appena conclusa la prima fase di questo percorso rappresentata dalla misurazione dei target 2020, le cosidette baseline degli indicatori quali-quantitativi individuati nel sistema di monitoraggio dei risultati e espressi nel PT; su queste verranno verificati gli incrementi periodici già definiti e se necessario rivisti, secondo la logica del rolling annuale del Piano, con riferimento ai prossimi Target (2021, 2022, etc..). Attualmente l’insieme di indicatori di risultato introdotti nel Piano 2020-2022 è composto da 47 risultati attesi (R.A.) per 38 dei quali è stato previsto il raggiungimento di un target a fine 2020.

I dati raccolti mostrano che i target quantitativi fissati per il 2020 sono stati in gran parte raggiunti, con un livello di “avvicinamento” progressivo ai singoli obiettivi soddisfacente rispetto alle aspettative, commisurate ad un’operatività complessiva del sistema PA di 4 mesi dall’emanazione dell’ultimo Piano triennale, avvenuta nel mese di agosto 2020. Inoltre, rispetto all’azione di costruzione/definizione delle baseline che non prevedevano il raggiungimento di un target 2020 quantitativo (per 14 R.A. su 38), il monitoraggio ha evidenziato come sia stata nel suo complesso portata a termine.

L’insieme di questi elementi saranno presi in considerazione nel consolidamento del sistema di indicatori e target che accompagnerà la prossima release del Piano Triennale.

Andando ad analizzare quanto emerge rispetto alle diverse componenti del PT la situazione può essere così sintetizzata:

– Target 2020 pienamente raggiunti (a un livello almeno pari al 90%) per le componenti di Interoperabilità, Sicurezza informatica e Governance.

– Target 2020 quasi raggiunti (a un livello compreso tra 80% e 89%) per le Piattaforme e i Servizi.

– Target 2020 parzialmente raggiunti (a un livello almeno pari al 60%) per i Dati e le Infrastrutture.

I dati e le informazioni raccolti come baseline del sistema di monitoraggio ne permetteranno un affinamento costante non solo grazie al rolling annuale del Piano, ma anche attraverso misurazioni intermedie che si affiancheranno a quelle annuali già previste. Successivamente, la previsione di integrare il sistema degli indicatori con ulteriori misurazioni e con una rilevazione automatica dei dati, ne permetterà una loro maggiore valorizzazione e fruizione condivisa.

Le attività di monitoraggio del Piano Triennale ICT, sono volte a favorire un’azione coordinata tra i vari livelli della PA, fornendo indicazioni, dati e informazioni utili per le scelte da fare e la loro pianificazione operativa. In tal senso fanno del Piano uno strumento a supporto della prossima attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento all’azione di monitoraggio e verifica delle azioni legate alla digitalizzazione delle diverse PA.

I risultati del Monitoraggio sono consultabili sul sito dedicato.