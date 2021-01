Piazza Wifi Italia: 3264 adesioni online

Questa settimana sono stati attivati gli hotspot gratuiti nel Comune di Casalduni, in Campania.

I dati

754 i comuni con hotspot installati

6092 gli hotspot sul territorio nazionale, comprese le reti federate.

1433 i comuni che hanno firmato le convenzioni con Infratel (compresi gli ospedali, 1277 solo comuni)

3264 i comuni che hanno aderito al Progetto Piazza Wifi Italia (compresi gli ospedali, 3107 solo comuni)

404.765 gli utenti dell’app wifi.italia realizzata per collegarsi gratuitamente alla rete in tutta Italia.

Mai come in questi mesi di emergenza Covid 19 si comprende l’importanza di servizi di rete efficienti e diffusi su tutto il territorio; perciò è utile che i comuni si registrino online alla piattaforma per richiedere gli hotspot gratuiti a cui i cittadini possono collegarsi, scaricando gratuitamente l’APP WiFi Italia.

Con l’adesione a Wifi Italia si entra a far parte di una grande rete gratuita, pubblica, diffusa sul territorio e disponibile sull’ App WiFi Italia. Si possono richiedere Hotspot gratuiti per i propri Comuni o federare reti pubbliche già esistenti. Possono richiedere gli hotpsot anche le strutture sanitarie vedi WIFI ITALIA NEGLI OSPEDALI