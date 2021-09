Piazza Wifi Italia: finora 3817 adesioni online

E’ il Comune di Baressa, Sardegna, l’ultima amministrazione locale che ha aderito al Progetto, primo passo per l’installazione degli hotspot gratuiti. Questa settimana sono stati attivati gli hotspot gratuiti nei Comuni di Prato Sesia, Piemonte; Roma-Ostia, Vallepietra, Vallinfreda, Santopadre, Lazio; Sciara, Sicilia; Sarroch, Zeddiani, Sardegna. Per connettersi scaricare l’App gratuita WiFi Italia. Di seguito i dati delle adesioni in dettaglio:

-1189 i Comuni con hotspot installato;

-8855 gli hotspot sul territorio nazionale, comprese le reti federate;

-2234 i Comuni che hanno firmato le convenzioni con Infratel (compresi gli ospedali, 1993 solo Comuni);

-3817 i Comuni che hanno aderito al Progetto Piazza Wi.Fi. Italia (compresi ospedali, masserie, progetti speciali; 3570 solo i comuni);

-454.449 gli utenti dell’app wifi.italia realizzata per collegarsi gratuitamente alla rete in tutta Italia;

A questi dati si aggiunge la rete di Poste Italiane federata a Wi.Fi. Italia

-10.425 uffici postali con rete federata;

-10.723 access point di Poste Italiane;

-7.407 Comuni con uffici postali.

Mai come in questi mesi di emergenza Covid 19 si è compresa l’importanza di servizi di rete efficienti e diffusi su tutto il territorio. E’ utile, pertanto, che i Comuni si registrino online alla piattaforma per richiedere gli hotspot gratuiti a cui i cittadini possono collegarsi, scaricando gratuitamente l’APP WiFi Italia.