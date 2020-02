Piazza WiFi Italia: TIM si aggiudica la gara Infratel per la realizzazione dei collegamenti

TIM e Infratel Italia hanno siglato un accordo che permetterà a cittadini e turisti di accedere gratuitamente e in modo semplice ai collegamenti WiFi disponibili nei comuni italiani che aderiranno al progetto Piazza WiFi Italia. Nato su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico e affidato a Infratel Italia, il progetto ha l’obiettivo di mettere a disposizione una rete WiFi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale e prevede la realizzazione di collegamenti WiFi, ad accesso gratuito, in una o più piazze dei circa 8.000 comuni destinatari dell’iniziativa.

In particolare, TIM si è aggiudicata la gara indetta da Infratel Italia per la realizzazione dei collegamenti WiFi negli oltre 5.500 comuni italiani con più di 2.000 abitanti, con l’obiettivo di integrare ed ampliare il progetto già esistente per circa 2.500 comuni fino a 2.000 abitanti, gestito sempre da TIM, nell’ambito della convenzione Consip LAN.

In un contesto di gara che ha visto la presenza di numerosi player del settore, la proposta di TIM è risultata la migliore sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico, qualificandosi prima nei 5 lotti in cui è stato suddiviso l’intero territorio nazionale. Il valore complessivo del progetto è di circa 33 milioni di euro. L’accordo prevede la fornitura e l’installazione di access point e sistemi di gestione e controllo, i servizi di supervisione degli apparati installati e la manutenzione degli apparati destinati alla diffusione dei contenuti multimediali sulle piattaforme IP-Content Delivery Network.

Grazie a questa iniziativa, cittadini e turisti, italiani e stranieri, possono connettersi gratuitamente alle singole reti WiFi scaricando l’App WiFi.Italia.it disponibile per Android e IOS che offre un unico e semplice sistema di accesso alle reti presenti sul territorio nazionale federate con Piazza WiFi Italia.

L’adesione al progetto richiede la sottoscrizione da parte delle amministrazioni comunali di un’apposita convenzione con Infratel Italia (informazioni e modulistica sono scaricabili dal sito (https://www.wifi.italia.it).

L’iniziativa rappresenta un importante strumento per favorire l’utilizzo di servizi digitali e conferma l’impegno di TIM e Infratel Italia nel promuovere l’accesso alle nuove tecnologie da parte di un bacino sempre più ampio di cittadini, istituzioni e imprese.

Fonte: Infratel