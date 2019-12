Piazza WiFi Italia: webinar con le istruzioni all’uso per i Comuni

Il progetto “Crescita digitale in comune” è un’iniziativa promossa e finanziata dal MiSE, destinata a favorire la piena e consapevole adesione dei comuni al Piano per la Banda Ultra Larga. Il Piano prevede la realizzazione di una rete pubblica in fibra ottica nelle cosiddette aree bianche, quelle a fallimento di mercato, entro al fine del 2020 seguendo l’obiettivo comunitario.

All’interno delle azioni integrate d’informazione, formazione e comunicazione a favore dei comuni, i webinar, che il progetto eroga attraverso la piattaforma www.crescitadigitaleincomune.it , sono destinati alla valorizzazione e diffusione delle buone pratiche.

E’ appena stato realizzato un webinar, con il supporto di ANCI e Infratel Italia, in cui è stato fatto il punto su Piazza WiFi Italia , uno dei progetti strategici del Paese che si affianca alla Banda Ultra Larga per la costituzione di una infrastruttura di comunicazione ad alta velocità: la rete Nazionale di accesso gratuito ad Internet attraverso hotspot Wi-Fi nei Comuni.

E’ possibile rivedere il webinar al seguente link:

https://ancitel.adobeconnect.com/ptqegjbwmox9/

Piazza Wifi Italia è il progetto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

I lavori di sviluppo della rete sono stati affidati a Infratel Italia il 23 gennaio 2019.

La realizzazione degli hotspot (configurazione, gestione e manutenzione per 3 anni) è gratuita ed a carico di Infratel Italia mentre i Comuni forniscono l’alimentazione elettrica per gli apparati e la connettività Internet per i punti WiFi.

I relatori di Infratel Italia e ANCI illustreranno quali sono i Comuni già aderenti al Progetto e quelli attivi, come aderire a Piazza WiFi Italia e saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande dei partecipanti.

Relatori del webinar:

Mauro Savini – ANCI , Referente Infrastrutture Digitali;

– , Referente Infrastrutture Digitali; Vincenzo Ferrara – Infratel Italia , Responsabile Gestione e Manutenzione rete;

– , Responsabile Gestione e Manutenzione rete; Michele Maggio – Infratel Italia, Project Manager WiFi Italia.

Il materiale formativo presentato da Infratel Italia è disponibile nella sezione FORMAZIONE ON-LINE del portale www.crescitadigitaleincomune.it.