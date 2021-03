Piccoli Comuni: la pandemia evidenzia la debolezza del sistema welfare e sanitario

“Durante la pandemia da Covid è saltata all’occhio soprattutto come lo schema della gestione del welfare e della sanità a livello territoriale abbia mostrato enorme debolezza”. Lo ha detto Massimo Castelli, coordinatore nazionale dei Piccoli comuni dell’Anci e Sindaco di Cerignale, in provincia di Piacenza, in audizione davanti alla Commissione Parlamentare per le questioni regionali. “Nel corso del tempo sono stati tolti servizi territoriali concentrandoli nei grandi centri, tenendo solo come parametro il numero degli abitanti per dare servizi e, in quest’ultimo anno si è di fatto constatato la fragilità di questo sistema”, ha spiegato.