Piccoli Comuni pugliesi, 10 mln per le strade di montagna

Fondi in arrivo per il riassetto delle strade dei Comuni montani con meno di 2.000 abitanti in Puglia. Il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzanostrade, , e il governatore Michele Emiliano hanno siglato un atto aggiuntivo al Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, con il quale vengono assegnati 10milioni FSC e 607mila euro di fondi comunali per la messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti, un piano straordinario nei piccoli Comuni delle aree interne e interventi sulle strade secondarie nei piccoli Comuni. “Si tratta – spiega la Regione in una nota – di Comuni principalmente montani delle aree della Capitanata, dove è maggiore il rischio idrogeologico dovuto alle difficili condizioni meteo e al contesto orografico”.

«Ringrazio il ministro Provenzano – ha commentato il presidente Emiliano – per l’impegno mantenuto. Presto partiranno, grazie anche alla collaborazione dei Comuni, gli interventi di riparazione e manutenzione in zone che non abbiamo dimenticato, ma che sono il cuore della Puglia più profonda».