Piccoli Comuni, ristrutturati 1000 uffici postali

Sono stati ristrutturati 1.000 uffici postali in Comuni con meno di 5.000 residenti, con una particolare attenzione alla rimozione delle barriere architettoniche nell’ambito più ampio dei progetti Esg, previsti all’interno del Piano strategico ”24SI”. Lo indica Poste Italiane tra i principali risultati nel secondo trimestre.

“I nostri risultati del secondo trimestre testimoniano la proficua implementazione del Piano strategico ’24SI’, evidenziando la solidità delle nostre reti fisiche e digitali e i continui progressi sulle priorità strategiche che ci siamo attribuiti”. Ha dichiarato anche l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, commentando i risultati finanziari del primo semestre 2021 approvati dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane.

“Tre tappe chiave ci forniscono una maggiore visibilità, riducendo in modo sostanziale il rischio di execution relativo al nostro piano – sottolinea Del Fante – In primo luogo, abbiamo firmato a luglio un nuovo contratto collettivo di lavoro di Gruppo che sarà in vigore fino al 2023. In secondo luogo, all’inizio del 2021, è stata rinnovata una partnership triennale con Amazon, che consente una crescita dei volumi e dei ricavi, bilanciando i volumi delle aree urbane e rurali e introducendo servizi a più alto valore aggiunto come le consegne programmate. Infine, il nostro contratto sul Servizio Universale (OSU) copre l’intero arco di piano, integrando le iniziative “Next Generation” dell’UE con le nostre nuove soluzioni digitali e una accresciuta cooperazione con i piccoli Comuni”.