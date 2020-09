Piovono 2 miliardi sull’Alta velocità Napoli-Bari

L’ammodernamento e l’efficientamento del sistema europeo dei trasporti si conferma più che mai priorità strategica della Ue. Prova ne è l’investimento record di 2 miliardi deciso dal Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (Bei), che ha dato via libera a un finanziamento così cospicuo da destinare ai lavori di raddoppio e di potenziamento della linea ferroviaria ad Alta velocià Napoli-Bari. E’ l’operazione più importante e onerosa mai approvata dalla Bei per un singolo progetto.