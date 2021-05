Cloud Italia avvicinerà i cittadini all’attuazione della strategia nazionale del cloud per la PA e, con articoli dedicati, ne racconterà i benefici: dalla possibilità di usufruire di servizi digitali di qualità e sempre disponibili ad una maggiore tutela delle informazioni sensibili e rispetto della privacy.

Su queste pagine le amministrazioni potranno consultare risorse utili per realizzare il percorso di trasformazione e abilitazione al cloud e verificare le modalità d’uso del catalogo dei servizi qualificati offerti dal mercato in base alle proprie esigenze.

Le PMI del settore tecnologico, ad esempio, potranno approfondire le modalità di qualificazione per le soluzioni in cloud destinate alla PA, cogliendo le nuove opportunità di sviluppo offerte dalla possibilità di migliorare l’efficacia dei servizi pubblici a vantaggio dei cittadini.

Attraverso il sito sarà possibile accedere al Catalogo dei servizi Cloud per la PA qualificati dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Questa piattaforma consente ai fornitori di esporre le proprie soluzioni qualificate in una vetrina consultabile da tutte le amministrazioni.