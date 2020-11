Più accessibile il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali

È on line la nuova sezione dedicata al Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT), all’interno del portale web dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, rinnovata sia nella veste grafica che nei contenuti. Si rende così sempre più facile navigare nei dati della spesa e delle entrate di tutti gli enti pubblici per conoscere quanto la mano pubblica fa in Italia e in ciascuna Regione.

Dalla nuova homepage, disponibile al seguente indirizzo www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/, si accede alle pagine principali che compongono la sezione e alle applicazioni Easy CPT e Open Partecipate. Easy CPT è stata aggiornata con la predisposizione di ulteriori visualizzazioni e modalità di esplorazione dei dati, nell’ambito di un format grafico rinnovato. Fra le novità principali la realizzazione di un grafico che illustra i flussi delle risorse pubbliche sul territorio e che può essere interrogato dinamicamente. Navigando nella pagina dedicata ai dati CPT si accede alla nuova applicazione CPT Data Explorer che, attraverso visualizzazioni dinamiche e interattive, illustra il percorso delle entrate e delle spese del Settore Pubblico Allargato (SPA) incrociando i dati con le dimensioni disponibili: territorio, settore economico, categoria economica, tipologia di soggetto.

Fonte: Agenzia per la Coesione territoriale