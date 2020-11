È partita il 3 novembre la nuova campagna di comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Più serviti. Più spediti. Con SPID”. Non è inutile ripeterlo: SPID è la soluzione che consente di accedere agevolmente ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti, attraverso un’unica identificazione (username e password), utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Ecco perchè l’obiettivo della campagna è far conoscere ai cittadini, alle imprese, ai lavoratori, agli enti e alle associazioni, la nuova modalità di accesso ai servizi online del Ministero tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), nonchè i vantaggi che derivano da questa importante novità relativa alla trasformazione digitale in atto e, soprattutto. Ma soprattutto mettere in evidenza il termine del 15 novembre 2020 per dotarsi delle credenziali SPID. Da quella data, infatti, non si potrà accedere più ai servizi online utilizzando le credenziali di Cliclavoro. Inoltre, in vista dell’avvio di questa nuova modalità di accesso, dal 7 novembre 2020 non sarà possibile effettuare nuove registrazioni sul portale Cliclavoro.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali