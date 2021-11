Pizzarotti: le città siano interlocutrici del Piano di Rinascita

“Da questo palco, oggi, posso affermare con convinzione e forza che noi sindaci siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre. Saremo certamente al fianco del governo, ma le città dovranno essere interlocutrici del piano di rinascita, non meri esecutori. C’è urgenza di riprendere in mano la vita di tutti i giorni, e noi più di tutti avvertiamo i bisogni e le esigenze dei nostri concittadini: chiedono di poter tornare a vivere in sicurezza e serenità”. Così il sindaco di Parma Federico Pizzarotti nella prima giornata dei lavori dell’assemblea nazionale Anci che si apre oggi proprio a Parma.

“Vedere così tanti Tricolore uniti è un messaggio potente per il Paese: quando il dovere chiama i sindaci rispondono sempre ‘presente’. Soprattutto in questi ultimi anni abbiamo dimostrato di esserci, forti della convinzione che nei momenti di crisi dalle città può ripartire la rinascita della Nazione”. Con queste parole il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, si è rivolto ai colleghi radunati all’Assemblea nazionale di Anci che ha preso il via oggi alla fiera del capoluogo emiliano alla presenza del Capo dello Stato Mattarella. “Oggi le nostre città sono attraversate da un velo latente di incertezza, ognuno di voi lo potrà confermare – ha proseguito Pizzarotti -: vi è insicurezza su quando finirà la pandemia, su quello che avverrà subito dopo, sulle conseguenze sociali che sta causando, sul futuro in relazione al mondo che cambia e che, giocoforza, è già cambiato. Un velo di incertezza, è vero, ma anche una grande voglia di rinascere e di tornare a vivere. Parlando quotidianamente con la nostra gente noi sindaci avvertiamo queste due emozioni contrastanti”.