Playtrueday il 9 aprile

Dal 2014, ogni anno in aprile l’Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA) e la comunità antidoping internazionale celebrano il Play True Day per sensibilizzare e rendere più consapevoli gli atleti, il pubblico e tutti gli attori del mondo sportivo sull’importanza dello sport pulito. Quest’anno l’iniziativa si svolge il 9 aprile. Lo scorso anno sono state coinvolte in questa iniziativa di sensibilizzazione oltre 50 milioni di persone in tutto il mondo. Quest’anno il Dipartimento per lo sport aderisce all’iniziativa dandone diffusione sul proprio sito. La giornata è dedicata al tema “What does Play True mean to you?” e tutti gli atleti, le organizzazioni antidoping nazionali e regionali, le federazioni sportive e i governi sono invitati a partecipare alla campagna di sensibilizzazione anche sui social, utilizzando gli hashtag #PlayTrue e #PlayTrueDay e i vari materiali disponibili sul sito WADA.

Fonte: Dipartimento per lo sport