“Pneumolight”, Venezia s’illumina di blu contro la polmonite

Sedi comunali illuminate di blu nella serata di giovedì 12 novembre per la campagna “Pneumolight” per la lotta alla polmonite. Stasera le facciate delle sedi comunali di Ca’ Farsetti, Ca’ Loredan, del Municipio di Mestre e della Torre civica saranno illuminate di blu.

Il Comune di Venezia ha infatti deciso di sostenere la campagna globale di sensibilizzazione sulla polmonite “PneumoLight”, un progetto collaborativo senza scopo di lucro impegnato a far conoscere i rischi connessi a questa malattia, che fa vittime in tutto il mondo. La campagna è iniziata nell’aprile 2020 e ad oggi sono una trentina i Paesi che la stanno supportando, in occasione del 12 novembre, Giornata mondiale della polmonite, saranno più di 120 gli edifici e i monumenti, nel mondo, che si illumineranno di blu.

Fonte: Città di Venezia