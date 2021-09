Pnrr, 500 assunzioni di professionisti nella Pa

Il 20 settembre è il termine ultimo per presentare la propria candidatura al concorso per la selezione di 500 professionisti da assegnare al Ministero dell’economia e delle finanze e alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Pnrr. Economisti, giuristi, ingegneri, statistici, matematici e informatici: sono questi i profili richiesti dal bando per rinnovare la Pubblica amministrazione e renderla più dinamica, giovane e moderna. La domanda, da presentarsi entro le ore 14:00 del 20 settembre, deve essere inviata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico d’identità digitale Spid, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile all’indirizzo https://www.ripam.cloud/.

Fonte: Ministero per la Pa