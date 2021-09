PNRR, in GU il decreto che assegna 14 mld per il Superbonus 110%

Risorse per quasi 14 miliardi destinate al Superbonus 110%, di cui oltre 10 miliardi per i progetti in essere e circa 3,7 per i nuovi; lo prevede il decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, pubblicato nella G.U. n.229 del 24 settembre.

Le risorse assegnate alle Fer, all’efficienza energetica e alla mobilità sostenibile sono suddivise tra il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero della Transizione ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

Nel frattempo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul sito una Guida che offre uno sguardo complessivo su “Italia Domani”, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a partire dagli obiettivi chiave e dalle risorse destinate al nostro Paese nell’ambito dell’iniziativa “Next Generation Eu”, e per offrire una panoramica sulle 6 missioni del Piano, ovvero i 6 settori d’intervento prioritari e le tipologie di riforme previste.

Nella guida è possibile consultare il cronoprogramma dei traguardi e degli obiettivi intermedi da conseguire e le stime dell’impatto del PNRR sull’economia e sull’occupazione del Paese, vengono anche illustrate la Governance del PNRR, il modello organizzativo disegnato per garantire l’efficace attuazione e il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, e il ruolo di coordinamento del MEF nella realizzazione del Piano.

Le Amministrazioni centrali titolari degli interventi sono responsabili dell’avanzamento della spesa e del conseguimento di traguardi e obiettivi e nel documento viene descritto il ruolo e il funzionamento delle strutture di missione di cui si stanno dotando, inoltre viene spiegato il ruolo delle Regioni e degli Enti territoriali per le quali il Piano ha previsto un coinvolgimento attivo.

La seconda parte è dedicata all’attuazione del PNRR con l’indicazione delle modalità attuative per tipologia d’intervento, delle procedure finanziarie e contabili e degli adeguamenti organizzativi. Info https://www.mef.gov.it/inevidenza/2021/article_00060/Presentazione-Master-PNRR-PMST2021920STLM03-3.pdf