PNRR: presentazione del rapporto “Next Generation Italia Execution”

Impiegare al meglio i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo il tema del voluminoso rapporto realizzato dal Centro Economia Digitale – CED, di cui si discuterà oggi, dalle 11, all’evento “Next Generation Italia – Execution”, organizzato con la collaborazione di Luiss Business School. Davanti alla possibilità di rilanciare l’economia italiana, sarà importante destinare i fondi ad azioni specifiche e lungimiranti. “Infatti, – sintetizza Rosario Cerra, fondatore e presidente del CED – il successo del PNRR si misurerà nella capacità di agire con efficacia su tre assi principali: il rapporto con il mondo economico, il rapporto della PA centrale con gli Enti Locali ed il rapporto con l’Europa”. In apertura, dopo l’introduzione di Cerra, ci saranno i saluti di Adelaide Mozzi, team leader Affari economici Rappresentanza in Italia Commissione Europea, Paolo Boccardelli, membro del comitato scientifico CED e direttore Luiss Business School, e Francesco Crespi, direttore Ricerche CED e professore Economia a Roma Tre. A seguire, si confronteranno sulle specifiche proposte: Danilo Cattaneo, ad InfoCert – Tinexta Group; Andrea Falessi, Direttore Relazioni Esterne Open Fiber; Filippo Maria Grasso, Direttore Relazioni Istituzionali Italia Leonardo; Nicola Lanzetta, direttore Italia Enel Group, ad Enel Italia; Dario Pagani, Head of Digital & Information Technology Eni; Alessandro Picardi, executive vice president chief public affairs officer TIM. In rappresentanza delle istituzioni, Interverranno: Federico D’Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento; Anna Ascani, sottosegretario dello Sviluppo Economico; Fabio Melilli, presidente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Camera; Roberta Lombardi, assessore Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale Regione Lazio; Andrea Montanino, direttore Strategie Settoriali e Impatto CDP.