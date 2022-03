Pnrr, progetti pilota ‘Green Communities’ per E. Romagna, Piemonte e Abruzzo

Oggi, mercoledì 30 marzo, alle 14, il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, presenterà nel corso di una conferenza stampa i tre progetti pilota delle “Green Communities”, per i quali sono state selezionate le Regioni Emilia Romagna, Piemonte e Abruzzo. All’incontro con i giornalisti, che si terrà presso la sede del Dara (via della Stamperia 8, Roma), parteciperanno anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente.

Le “Green Communities” – comunità locali costituite da territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato tutte le risorse principali di cui dispongono – sono state previste dalla legge di stabilità del 2016, che ha assegnato al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie la predisposizione della cosiddetta “Strategia nazionale delle Green Communities”, di concerto con gli altri ministeri e con la Conferenza Unificata. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – all’interno della Componente 2 relativa a “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” della Missione 2, “Rivoluzione verde e transizione ecologica” – prevede uno specifico investimento, il cui coordinamento è affidato al Dara, proprio per rilanciare le “Green Communities”.