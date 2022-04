PNRR, pubblicata la Direttiva per le Amministrazioni statali sulla disabilità

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva emanata dal Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, rivolta a tutte le Amministrazioni dello Stato titolari di riforme e misure correlate al PNRR per l’adozione di un metodo di lavoro attento ai diritti delle persone con disabilità. “Il PNRR è lo strumento principe con cui stiamo investendo sul nostro futuro. Questa opportunità deve essere per tutti, nessuno escluso. Il Piano deve infatti necessariamente considerare le persone con disabilità, che sono tra coloro che maggiormente hanno pagato gli effetti della pandemia. Da qui, la necessità che tutte le Amministrazioni si attivino per pensare ed agire in modo inclusivo, rispettando principi fondamentali quali l’accessibilità, la progettazione universale, la vita indipendente e la non discriminazione. Senza dimenticare, poi, l’importanza di coinvolgere le associazioni, perché la partecipazione è un altro aspetto fondamentale per dare impulso a politiche effettivamente inclusive”, commenta il ministro Stefani. “Ciò significa compiere un salto culturale verso una società più coesa e resiliente, capace di guardare innanzitutto alla persona, riconoscendone il valore ed il potenziale”, conclude il Ministro.