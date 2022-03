Pnrr, Regione Lazio e Anci varano l’Osservatorio sviluppo per i Comuni

Aiutare gli amministratori dei piccoli Comuni, in difficoltà per calare a terra i fondi del Pnrr e della programmazione europea a causa della mancanza di personale e competenze. Da questa consapevolezza è nato ‘Osservatorio Sviluppo Lazio’, uno strumento messo in campo da Regione Lazio e Anci Lazio per aiutare gli amministratori locali ad affrontare questa sfida. Il progetto è stato presentato il 1° marzo da Manuel Magliocchetti, delegato alle politiche europee di Anci Lazio, alla Casa del Cinema di Roma, alla presenza del vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, dell’assessora regionale al Turismo e agli Enti Locali, Valentina Corrado e di un centinaio di rappresentanti di alcuni Comuni della regione. ‘Osservatorio Sviluppo Lazio’ prevede due fasi: la prima è stata dedicata alla formazione mentre la seconda, più operativa, si concretizzerà con punti di prossimità tecnica sul territorio e una piattaforma, denominata ‘Easy’, entrambi a disposizione degli amministratori. Durerà due anni, ma se funzionerà, con una verificata capacità di attrarre investimenti e risorse, diventerà strutturale.

“Con questo progetto- ha spiegato Leodori- mettiamo a disposizione dei Comuni competenze e professionalità in grado di affrontare le sfide dei prossimi anni, dal Pnrr alla programmazione 2021-27. Dobbiamo farci trovare pronti, non possiamo assolutamente permetterci di perdere queste occasioni”. Corrado ha infine ricordato i “700mila euro stanziati dalla Regione Lazio attraverso il protocollo d’intesa con Anci. Stiamo costruendo un modello che resterà oltre il Pnrr. Questa è una delle caratteristiche che ha questo progetto. Abbiamo creato qualcosa che non c’era prima, un nuovo modello di governance territoriale”.