Pnrr, Ricci: “I Comuni non riusciranno a spendere tutti i soldi”

”Noi Sindaci saremo gli unici che riusciranno a spendere un po’ dei soldi che affluiranno dal Pnrr. Dico un po’, perché con le regole che abbiamo attualmente non riusciremo a spenderli tutti, serve meno burocrazia, più semplificazione, meno passaggi. E’ chiaro che con queste regole rischiamo di non farcela. Abbiamo anche una carenza di tecnici per la progettazione. Per cogliere tutte le opportunità del Pnrr abbiamo bisogno di assunzioni tecniche e di questo stiamo discutendo con il ministro Brunetta”. Lo ha affermato il sindaco di Pesaro e presidente di Ali, Matteo Ricci, intervenuto ai microfoni della trasmissione ”L’Italia s’è desta”.