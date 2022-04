PNRR, Roma Capitale apre nuovi poli culturali

Via libera della Giunta capitolina di Roma Capitale alla delibera, proposta dall’Assessore alla Cultura Miguel Gotor, con la quale si dà il via al “Piano Integrato per i Nuovi Poli Civici Culturali e di Innovazione”, ossia il Piano di potenziamento della rete di Biblioteche di Roma Capitale che prevede, attraverso l’utilizzo di 50 mln. del PNRR la riqualificazione strutturale, energetica e digitale di 21 di quelle esistenti e la creazione di 9 nuove strutture che non siano solo biblioteche, ma anche dei centri culturali polivalenti e innovativi aperti e dtati di spazi liberi di incontro e sperimentazione.

Il principio di base del progetto è di ampliare l’offerta culturale, andando a coprire aree della città finora non servite e creando nuovi ed efficaci poli di aggregazione, in particolar modo per le giovani generazioni, recuperando nel contempo edifici e aree pubbliche degradate o non utilizzate.

Una rete di luoghi che possano offrire strutturalmente e permanentemente nuovi servizi: dagli sportelli di assistenza legale o psicologica ai corsi di formazione, dagli spazi di studio aperti anche la notte a quelli destinati all’espressione artistica al coworking. Secondo il Piano approvato, Roma Capitale chiederà alla Città Metropolitana di stanziare 50 mln. del Pnrr, così ripartiti: 32,5 mln. destinati alla creazione di 9 nuove sedi dell’Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, valorizzando immobili non utilizzati e/o degradati, allo scopo di realizzare i nuovi centri civici culturali e di innovazione e 17,5 mln. che saranno destinati all’adeguamento strutturale e impiantistico con efficientamento energetico di 21 delle 40 sedi del Sistema Bibliotecario Capitolino che sono state selezionate a seguito di una verifica tecnica sullo stato di manutenzione.

“Avvicinare i servizi al cittadino è il punto di partenza per rendere i quartieri più inclusivi, per porre le basi della nostra idea di rapporto tra persone e territorio, ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri. “Servizi bibliotecari e spazi di aggregazione diffusi che si trasformano in qualcosa di nuovo e rappresentano gli strumenti per ampliare l’offerta culturale e superare la separazione tra centro e periferia creando opportunità per tutti, a partire dai più giovani. Le strategie di rigenerazione urbana sono uno dei pilastri per il consolidamento della comunità e per realizzare la città di domani” ha concluso il Sindaco.