Polimi: 4 vincitori per HR Innovation Award 2021

L’Osservatorio Hr Innovation Practice della School of Management del Politecnico di Milano ha assegnato alle organizzazioni che si sono distinte per la capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento dei principali processi di gestione e sviluppo delle risorse umane. Twinset Milano è il caso vincitore nella categoria ”Ottimizzazione dei Processi”, per il progetto Twinset Studio Lab, una piattaforma digitale per la formazione e la condivisione di informazioni sul mondo Twinset. Grazie alla piattaforma, l’azienda ha ottimizzato i tempi di erogazione dei contenuti formativi e ha raggiunto efficacemente tutta la popolazione dislocata sul territorio.

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli è il caso vincitore nella categoria ”Responsabilizzazione nei percorsi di sviluppo e valorizzazione delle competenze” per lo sviluppo di una piattaforma che facilita l’attribuzione di responsabilità e l’assegnazione delle competenze al personale medico, mettendo in evidenza eventuali gap individuali o di team da colmare e favorendo la diffusione della cultura della valutazione delle prestazioni.

Esselunga è il caso vincitore nella categoria ”Trasformazione della direzione Hr”, per il progetto Predictive Hr che prevede l’applicazione di un modello di Hr Analytics, basato su un algoritmo di machine learning, per studiare e anticipare il fenomeno del turnover sulla popolazione dei punti vendita. Il modello permette di identificare eventuali situazioni a rischio di abbandono e dà la possibilità ai manager di predisporre eventuali azioni correttive.

Regione Emilia Romagna è il caso vincitore nella categoria ”Employer Branding ed Engagement dei neo assunti”, per il progetto di onboarding digitale Alba: sei dei nostri, che accompagna l’inserimento dei nuovi dipendenti puntando sulla formazione del neoassunto, sulla creazione di relazioni tra colleghi e trasmettendo le nuove modalità di lavoro più flessibili e digitali adottate dall’Ente.

L’Osservatorio ha assegnato anche l’Hr Innovation Impact Award 2021, premio indirizzato alle organizzazioni già vincitrici dello Hr Innovation Award in cui il progetto negli ultimi anni ha avuto un impatto significativo sull’organizzazione, a Unilever per aver dato nuova vita alla piattaforma Flex Experience.

Si tratta di un mercato interno di progetti, che consente a tutti i collaboratori di sviluppare nuove competenze. Con la pandemia, ”Flex Experiences” ha rappresentato un punto di contatto e di scambio di mansioni tra i ruoli fortemente alleggeriti dal carico di lavoro e i ruoli che hanno subito invece un incremento del lavoro quotidiano, proprio per far fronte all’emergenza e alle richieste del business.