Pollica, nasce Paideia Campus l’innovativo progetto del Future Food Institute

A Pollica, piccolo Comune del Cilento in provincia di Salerno, nasce un nuovo progetto dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale legato all’ecosistema mediterraneo. Si chiama Paideia ed è un Campus che raccoglie talenti interessati a sviluppare innovazione in campo agroalimentare nel rispetto della tradizione mediterranea e delle relative biodiversità di terra e di mare.

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, Future Food Institute, Comune di Pollica e Centro Studi Dieta Mediterranea Angelo Vassallo presentano il Paideia Campus. Un polo sperimentale internazionale dove poter imparare un nuovo tipo di socialità, dove incubare progetti di innovazione per l’agricoltura, l’alimentazione, l’ambiente, il turismo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico italiano, ispirati al concetto di ecologia integrale di cui la dieta mediterranea è un esempio concreto.

Questo nuovo progetto è l’evoluzione dei modelli educativi che il Future Food Institute ha portato avanti in questi ultimi 8 anni e, grazie all’incontro con il Comune di Pollica e la collaborazione con la FAO consolida in questo luogo emblematico della Dieta Mediterranea intesa come stile di vita, capace di far vivere l’uomo in perfetta armonia con l’ambiente.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è la volontà di sperimentare soluzioni innovative per la sostenibilità, la pesca e l’agricoltura sostenibile con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole italiane e del resto del mondo. Ampio interesse anche verso il turismo slow e le opportunità di ripopolamento dei borghi italiani al fine di rendere nuovamente appetibili aree interne dell’Italia che soffrono di importanti cali demografici o di abbandono.

Tutti questi valori seminati nel tempo prendono forma grazie a queste collaborazioni e diventano un vero e proprio Campus che punta a collocare Pollica ed il Mediterraneo come asset strategico per la ripartenza del nostro Paese e dell’umanità intera, insieme al sostegno di numerosi partner nazionali ed internazionali e istituzioni.