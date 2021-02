Pomezia, Urban art: il Comune lancia il progetto di murales ispirati alla Street art

Alcune superfici esterne degli istituti secondari di I grado Orazio e Via della Tecnica e la facciata della Biblioteca comunale “Ugo Tognazzi” sono le location scelte per la realizzazione delle opere d’arte murale ideate da due artisti italiani di fama internazionale che in questi giorni stanno curiosando per le strade e i luoghi storici di Pomezia in cerca di ispirazione. Un lavoro dei giovani per i giovani, grazie al coinvolgimento di due scuole medie della Città, che collaboreranno attivamente alla rivitalizzazione degli spazi in cui passano buona parte della loro giornata.

“Una nuova sfida, ha commentato la vice Sindaco, Simona Morcellini, che si pone l’obiettivo di creare un itinerario artistico a cielo aperto. Un progetto che ci consente di portare verità e bellezza in Città; l’arte non è che un riflesso di questa bellezza tradotta dalla luce sui muri e sulle opere. Pomezia è una Città giovane e piena di giovani che aspettano di potersi esprimere con il loro linguaggio e la street art rappresenta un messaggio capace di colpire il cuore e le menti e di restituire, al contempo, un panorama cittadino rivitalizzato e vivace. Abbiamo l’obiettivo di rivoluzionare il volto di Pomezia, portandolo a coincidere con quelli che oggi sono i tratti distintivi della nostra Città: piena di giovani, di servizi, di tecnologia, di verde, di futuro”.

“Un programma ambizioso di riqualificazione e creazione di spazi urbani artistici, ha sottolineato il Sindaco Adriano Zuccalà, che vuole valorizzare il patrimonio architettonico di Pomezia con uno slancio verso le opere d’arte del futuro. Il progetto di street art, concepito insieme alla Fondazione Pastificio Cerere, abbraccia l’idea di vivere la Città come una grande opera d’arte in cui si mescolano teoria e pratica, progettualità e improvvisazione, regole e creatività, coinvolgendo i ragazzi di Pomezia in un’esperienza unica”.

Fonte: Comune di Pomezia