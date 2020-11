Pon Legalità: 138 mln per l’azione anti Covid

Il PON Legalità supporta lo sforzo-Paese nel contrasto alla pandemia Covid-19 mettendo in campo 138 milioni dell’Unione europea, sempre a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale, ottenuti riprogrammando le risorse. È nata così la nuova linea d’azione 4.3.1 “Azioni di contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19 e di supporto ai soggetti coinvolti”, per sostenere l’operato delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle Prefetture impegnati nel contenimento del contagio e nella vigilanza sul rispetto delle regole anti-Coronavirus.

Tra le attività che potranno essere finanziate, il pagamento del lavoro straordinario, l’acquisto di dispositivi di protezione per gli operatori impegnati sul campo nel fronteggiare l’emergenza sanitaria, l’ acquisto di dispositivi e attrezzature mediche e di attrezzature e materiali per i nuclei specializzati nel contrasto del rischio biologico, l’allestimento di strutture temporanee per l’isolamento dei contagiati non ospedalizzati, degli operatori sanitari impegnati nell’emergenza e di altre categorie di soggetti in condizioni di vulnerabilità.

Fonte: Ministero dell’interno