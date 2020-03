Ponti del Bacino del PO, in GU il decreto per la messa in sicurezza

La Gazzetta Ufficiale n.65 del 12 marzo pubblica il decreto 3 gennaio 2020 del Mit, recante “Messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione dei nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel Bacino del Po”. Di concerto con il Me, il provvedimento assegna risorse alle Città metropolitane delle Province territorialmente competenti e dell’ANAS per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza situati nel Bacino del PO. Quanto alle risorse disponibili, il comma 2 dell’art. 1 del decreto recita:

“Le risorse autorizzate dall’art.1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le finalità ivi previste, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, sono assegnate agli enti gestori delle infrastrutture, quali soggetti attuatori degli interventi, negli importi annui indicati nel Piano delle assegnazioni”. Complessivamente, il provvedimento comprende sette articoli:

Art. 1 Piano di classificazione dei progetti ed enti beneficiari

Art. 2 Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi

Art. 3 Utilizzo delle risorse

Art. 4 Erogazioni, modalita’ di rendicontazione e monitoraggio

Art. 5 Revoche

Art. 6 Utilizzo delle disponibilita’ rinvenienti da revoche ed economie

Art. 7 Controllo e disposizioni finali

Completo degli allegati, il decreto è pubblicato dal 2 marzo 2020 sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al seguente link:

http://mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-n-1-del-03012020