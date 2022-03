Poste Italiane attiva l’assistente digitale sull’app Postepay

Da oggi, è possibile comunicare via chat con l’assistente digitale messo a disposizione da Poste Italiane per ricevere supporto e assistenza sui principali servizi erogati tramite l’app PostePay.

L’utente può interrogare l’assistente digitale con domande anche molto specifiche: il sistema è in grado di rispondere autonomamente fornendo informazioni mirate, il tutto è stato reso possibile grazie all’evoluto sistema di intelligenza artificiale che apprende dal comportamento degli utilizzatori dell’applicazione ed è in grado di anticipare le richieste suggerendo soluzioni senza che il cliente chieda informazioni specifiche.

Per esempio, in caso di problemi come l’inserimento errato delle credenziali di accesso, l’assistente digitale si attiva proponendo all’utente il recupero delle credenziali e supportandolo nel processo; per utilizzare la nuova funzionalità è necessario effettuare l’aggiornamento dell’app Postepay disponibili su App Store e Google Play.