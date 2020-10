Posticipata al 31 ottobre l’approvazione dei bilanci di previsione

La Conferenza Stato città ha accolto la richiesta di Anci e Upi per lo slittamento al 31 ottobre dell’approvazione dei bilanci di previsione. Il rinvio rispetto alla data originale del 30 settembre è stato richiesto dai presidenti Decaro e De Pascale a causa della situazione “fortemente critica per gli enti locali della regione Sicilia e per gli enti locali che sono stati interessati dal recente turno delle elezioni amministrative”. Da qui la richiesta di Comuni e Province formulata in video conferenza durante la Stato-Città convocata d’urgenza, a cui per Anci ha partecipato il vice presidente vicario Roberto Pella.

Fonte: ANCI