Povertà educativa digitale: pubblicato il Rapporto Save The Children

All’aumento della povertà economica si aggiunge il ‘learning loss’, la perdita in termini educativi, subito dai minori a causa della chiusura delle scuole. Secondo alcune indagini svolte a livello internazionale, si stima che circa un miliardo e mezzo di bambini e adolescenti in più di 190 paesi al mondo (il 94% della popolazione studentesca mondiale), abbia subìto un’interruzione educativa, vanificando i traguardi conseguiti negli ultimi decenni per garantire l’accesso all’educazione di base per tutti2. Nel nostro Paese già prima della pandemia la povertà educativa conosceva livelli molto alti. Basti pensare che circa il 13.5% dei minori abbandonava prematuramente gli studi e uno su quattro non raggiungeva le competenze minime in matematica, lettura e scienze.

Il ricorso alla didattica a distanza ha messo in evidenza gravi ritardi nello sviluppo delle competenze digitali sia tra i docenti che tra gli studenti.