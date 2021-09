Prato: Agenda digitale per lo sviluppo dei servizi a cittadini e imprese

‘Prato Digitale’ è l’agenda digitale del Comune di Prato, il piano d’azione con il quale il Comune sostiene lo sviluppo dei servizi digitali rivolti a cittadini, imprese ed altri soggetti di rilievo sul territorio. Ad illustrare il programma generale, il nuovo sito e le prime iniziative pubbliche, l’Assessore all’Agenda digitale e all’innovazione Benedetta Squittieri, il dirigente dei servizi informativi del Comune di Prato Paolo Boscolo ed Elena Palmisano, responsabile del gruppo di lavoro del Pin.

L’Agenda ha durata triennale e viene realizzata dal Servizio Sistema Informativo del Comune di Prato, che progetta ed implementa i servizi digitali erogati dall’amministrazione e raccorda le esigenze dei vari uffici comunali, si può anche integrare con i suggerimenti provenienti da cittadini ed altri soggetti e recepisce gli obiettivi indicati dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dal piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione, che prevedono la fornitura di servizi digitali e la diffusione della cultura digitale tra i cittadini.

”L’Agenda digitale, ha detto l’assessore all’Agenda digitale e all’Innovazione Benedetta Squittieri, è uno strumento per rendere più accessibili i servizi digitali e semplificare la vita del cittadino. L’Amministrazione comunale si impegna, da sempre, per perseguire questi obiettivi e Prato Digitale rappresenta il salto di qualità per implementare il servizio e coinvolgere i cittadini, gli obiettivi rimangono quelli di continuare a lavorare sulle competenze digitali e favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie per rivolgersi alla Pubblica amministrazione”.

Le sfide che l’Agenda digitale del Comune di Prato vuole affrontare sono focalizzate su 6 obiettivi: semplificazione, promozione, competenze, nuovi servizi, governance, infrastrutture e piattaforme trasversali. Il Comune di Prato ha già attivato numerosi servizi digitali rivolti ai cittadini e alle imprese, per consentire all’utenza di ottenere quanto necessario senza andare allo sportello; tutti i servizi sono organizzati per temi, in modo da facilitare la ricerca e l’accesso.

Accedendo con Spid si possono consultare i servizi attivi che l’utente ha a disposizione, come se fosse una sorta di “scrivania digitale”, una volta eseguito l’accesso si possono consultare le informazioni personali e quelle dei minori presenti nello stato di famiglia, ad esempio il Portale comunale dei servizi online https://servizi.comune.prato.it/ al quale si accede con Spid per consultare le pratiche e i servizi a cui si è già abilitato e attivarne di nuovi, sul portale dei servizi online c’è una breve guida su cosa si può consultare nel portale comunale dedicato ai servizi interattivi.

Il Comune di Prato si è dotato di una piattaforma digitale per facilitare e promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica della città e grazie a questa piattaforma, i cittadini potranno partecipare attivamente ai percorsi partecipativi, alle consultazioni e ai vari incontri e dibattiti. Le azioni previste dall’Agenda digitale sono organizzate in progetti riportati in schede e costituiscono la parte operativa su cui si concentreranno le attività dell’Amministrazione comunale. Alcune delle schede si riferiscono a progetti in corso, mentre altre riguardano azioni in parte già programmate, ma non ancora avviate, azioni che si svilupperanno a breve termine ed azioni che verranno pianificate nell’arco temporale dei 3 anni, che rappresentano il periodo di sviluppo dell’Agenda Digitale.

Le azioni riportate nell’Agenda digitale e riguardanti i progetti in corso sono la firma grafometrica, il Piano per l’integrazione di PagoPa nei servizi di pagamento, lo Sviluppo delle competenze digitali interne all’amministrazione, il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture ict, l’estensione della rete wi-fi negli uffici e sportelli comunali, la riorganizzazione infrastrutture hardware e software a supporto del piano di lavoro agile (Pola), il Servizio prenotazione postazione biblioteca e l’attivazione degli sportelli rilascio Spid.

I progetti programmati riguardano la gestione pratiche delle varianti urbanistiche, la visualizzazione delle prove concorsuali, il lancio della piattaforma Crm – Nuova messaggistica – Sperimentazione di IO app, l’introduzione della modellazione Bim nella progettazione, la digitalizzazione delle integrazioni a pratiche edilizie e Suap, la nuova informatizzazione degli interventi e i provvedimenti d’impatto sulla mobilità e il Sistema informativo del verde.

I progetti a breve termine riguardano, invece, gli strumenti digitali per la promozione della partecipazione dei cittadini, gli strumenti per la mappatura dei numeri civici, l’app per la reportistica sul campo, il call center unico, le segnalazioni e il sistema di ticketing, la promozione dei Servizi digitali del Comune e le competenze digitali dei cittadini, l’aggiornamento della piattaforma di autenticazione, le soluzioni smart per la ricarica e l’accesso wi-fi nelle postazioni degli uffici comunali, l’estensione della piattaforma di notifica degli atti della Pa ai cittadini, l’estensione della digitalizzazione delle attività del Consiglio comunale, la digitalizzazione dell’archivio storico, i patrocini e le sponsorizzazioni online, il cambio di residenza online,il rinnovo procedura messi notificatori, la gestione delle infrazioni non relative al Codice della Strada.

I progetti a medio-lungo termine infine comprendono l’informatizzazione delle attività delle commissioni consiliari, la piattaforma di data analytics, la riprogettazione dell’applicativo di gestione dei servizi scolastici, le nuove architetture per l’interoperabilità e il rinnovamento delle postazioni jolly. Per quanto riguarda gli infopoint e il rilascio dello Spid, il Comune di Prato e la Regione Toscana, che si avvale del sistema Lepida per lo Spid, allestiranno dei gazebo all’aperto per il rilascio gratuito dei codici di identità digitale e per insegnare a familiarizzare con le procedure digitali.