Prato, progetto STAND Up! per imprese e startup eco-sostenibili

A un anno dal debutto della prima parte del percorso di attività a supporto di giovani imprenditori nel settore del tessile e della moda, il Museo del Tessuto di Prato rafforza l’impegno attraverso il lancio di 2 nuovi bandi per l’offerta di formazione e opportunità di mercato rivolti a imprese e start up sostenibili e circolari. Pensato nell’ambito del Progetto Europeo STAND Up! e finanziato attraverso il Programma ENI CBC Med, il percorso viene implementato nei 5 territori partner del progetto (Italia, Spagna, Egitto, Libano e Tunisia) e punta a sollecitare in Toscana e nelle regioni italiane coinvolte nel Programma ENI CBC Med (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia), lo sviluppo di iniziative imprenditoriali che contribuiscano a un modello ecologicamente e socialmente responsabile.

La prima delle nuove opportunità messe a disposizione a partire da febbraio 2022 (Access To Finance) è un bando per un training finalizzato ad aumentare la competenza finanziaria delle imprese e migliorare le conoscenze per l’accesso e la raccolta di finanziamenti e fondi utili allo sviluppo delle attività, con la possibilità di attrarre investitori locali, nazionali e di livello europeo.

Il Museo del Tessuto selezionerà 10 giovani eco innovatori e imprenditori indipendenti con un prodotto o servizio in fase iniziale o di sviluppo nei settori della moda e del tessile, che prenderanno parte a 10 workshop di gruppo e coaching individuali e a 2 pitch tecnici, organizzati per fornire un feedback sugli investimenti pianificati e per ricevere visibilità locale e nazionale con potenziali investitori.

Con il lancio del 2° bando aperto (Soft Landing Vouchers), invece, il Museo promuove un sistema di sovvenzioni per la mobilità transnazionale che punta a fornire a giovani imprese eco sostenibili e circolari, la possibilità di accedere a mercati dell’area mediterranea ed esplorare opportunità commerciali e di partnership; attraverso la selezione di 4 start up saranno destinati 4 voucher del valore di 4.000 euro ciascuno che serviranno ad implementare le azioni e le opportunità necessarie per l’accesso al territorio individuato dalla start up in fase di partecipazione al bando.

Le imprese selezionate saranno abbinate ad una Hosting Organization attiva sul territorio indicato, incaricata di coordinare le attività ed i servizi in loco, come assistere gli imprenditori nel promuovere lo scambio con esperti nel business di riferimento, stabilire una presenza commerciale locale suggerendo le opportunità di partnership e facilitando la partecipazione ad eventi e fiere di settore. I criteri di selezione terranno conto dello stato iniziale o di crescita dell’impresa nell’industria tessile e dell’abbigliamento, del tasso di innovazione e sostenibilità ambientale della start up, dell’approccio circolare del prodotto, della sostenibilità economica della proposta e della presenza di un business plan aziendale.

Nel rispetto delle indicazioni del Programma ENI CBC Med e degli obiettivi del progetto STAND Up!, entrambi i bandi garantiscono in fase di selezione, la priorità ai giovani sotto i 35 anni di età e ad imprese/start up sviluppate da donne senza limiti di età e agli imprenditori già coinvolti nelle fasi precedenti del programma di attività STAND Up! (Training per lo sviluppo di un Green Business Model e la fase di Incubazione e sviluppo Green Business Plan). Il Bando per l’accesso a finanziamenti e investimenti (Access To Finance) è aperto fino al prossimo 21 marzo; mentre il bando per l’accesso ai voucher di mobilità transnazionale (Soft Landing Voucher) fino al 31 marzo. Tutte le informazioni, i bandi completi e le relative form per la candidatura sono disponibili al link:https://www.museodeltessuto.it/news/avviso-standup-bandi/