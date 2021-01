Premio Carlo Magno della gioventù: candidature entro il 1° febbraio 2021

Si rinnova anche quest’anno l’invito a partecipare al Premio Carlo Magno della Gioventù 2021. Il concorso, organizzato dal Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, viene assegnato annualmente ai progetti con una forte impronta europea, sui temi legati allo sviluppo UE, l’integrazione e l’identità europea. Ogni anno, dal 2008, sono invitati a partecipare i giovani di tutti gli Stati membri dell’UE, con età compresa tra i 16 e i 30 anni. I progetti, ammissibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE, dovranno proporre modelli per i giovani che vivono in Europa e offrire esempi pratici di cittadinanza europea.

I tre progetti vincitori saranno scelti tra 27 progetti nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo premio corrisponde a 7,500 euro, il secondo di 5,000 euro e il terzo di 2,500 euro. I rappresentanti dei 27 progetti vincitori di ciascun Paese saranno invitati alla cerimonia di premiazione del Premio Carlo Magno della gioventù ad Aquisgrana, nel mese di maggio 2021.

Fonte: Agenzia per la coesione territoriale