Premio competenze digitali: oltre 13mila voti online

Oltre 13mila i voti online per i 22 progetti finalisti del Premio Nazionale per le Competenze Digitali, promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale nell’ambito di Repubblica Digitale e sviluppato con il supporto di Formez PA. Il progetto che ha ottenuto più voti è “Programma il Futuro” del Laboratorio Informatica & Scuola – CINI.

In due settimane (dal primo al 15 marzo) sono stati più di 12mila gli utenti che hanno effettuato l’accesso con SPID alla piattaforma ParteciPa per votare uno o più progetti finalisti scelti dalla Giuria del Premio, l’iniziativa pensata per individuare pratiche di formazione innovative e far emergere le “buone pratiche” in modo da poterne estendere la replicabilità in altri contesti e concorrere al superamento dell’analfabetismo digitale.

Oltre a “Programma il Futuro”, in concorso nella categoria “Digitale nell’educazione per le scuole” i più votati di ciascuna sezione sono stati: Innovation Lab e Palestre Digitali del Veneto per “Digitale per tutti”, Connessi in buona compagnia per “Digitale inclusivo” e Girls Code It Better per “Digitale contro il divario di genere”.

La parola torna ora alla Giuria che, in base alla propria valutazione e al giudizio espresso dal pubblico, individuerà i quattro vincitori del Premio, uno per categoria, e assegnerà le menzioni speciali. I vincitori saranno annunciati in occasione di un evento finale di premiazione.

Al Premio hanno concorso complessivamente 122 iniziative candidate da terzo settore, pubbliche amministrazioni e imprese.

Di seguito i voti del pubblico per ciascun progetto finalista, suddivisi per categoria: