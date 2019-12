Premio Cultura+Impresa. Online il bando dell’edizione 2019-2020

E’ aperta la settima edizione del Premio CULTURA + IMPRESA, iniziativa che premia i migliori progetti di Sponsorizzazione e Partnership culturale, Produzione culturale d’Impresa e di attivazione dell’Art Bonus realizzati in Italia nel 2019.

Il Premio, fondato nel 2013 da Federculture e da The Round Table e patrocinato da Anci, è promosso dal Comitato non profit Cultura + Impresa con il contributo di Fondazione Italiana Accenture e di ALES e quest’anno grazie alla collaborazione con il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, si arricchisce della Menzione Speciale dedicata alla “Cultural Corporate Responsibility”.

Il nuovo bando è on line ed è possibile candidare il proprio progetto fino al 28 febbraio 2020.

Il testo completo del Bando si può visualizzare qui